Henkel vz-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy

Henkel vz-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Jefferies & Company Inc.-Analyst David Hayes unterzogen.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 86 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen und die Anhebung des Gewinnausblicks seien nun durch weitere Details zu den Volumentrends untermauert worden, schrieb Analyst David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Henkel gewinne an Glaubwürdigkeit.

Die Henkel vz-Aktie zeigte sich um 08:01 Uhr im Frankfurt-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 81,76 EUR an der Tafel. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 11,30 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via Frankfurt Henkel vz-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Anteilsschein um 16,0 Prozent aufwärts. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

