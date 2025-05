ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Henkel auf 'Buy' - Ziel 80 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Henkel (Henkel vz) von 76 auf 80 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. In den Aktien des Konsumgüterherstellers sei ein Abschwung eingepreist, der sich so in den Daten nicht abzeichne, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Henkel-Papiere könnten also schon zur Neubewertung ansetzen, wenn schlechte Nachrichten ausbleiben - sie bräuchten nicht einmal gute./ag/ajx

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------