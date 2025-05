Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag gesucht

Kurs der Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 71,28 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 71,28 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Henkel vz-Aktie bis auf 71,28 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 128.066 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,50 EUR) erklomm das Papier am 10.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,16 Prozent hinzugewinnen. Am 14.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,55 EUR an.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Henkel vz einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Henkel vz am 07.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

