Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 70,14 EUR.

Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 70,14 EUR nach. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 70,10 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,62 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.932 Henkel vz-Aktien.

Bei 88,50 EUR markierte der Titel am 10.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 26,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,87 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 2,04 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,55 EUR aus.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Henkel vz am 07.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 06.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

