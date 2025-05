Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Henkel vz-Kurs

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 70,24 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 70,24 EUR. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 70,22 EUR. Bei 70,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 83.688 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.03.2025 auf bis zu 88,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 26,00 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,02 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 6,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,11 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 2,04 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 82,99 EUR.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Henkel vz dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,42 EUR je Aktie aus.

