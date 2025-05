Freundlicher Handel in New York: Dow Jones fester

Dow Jones im Fokus

Der Dow Jones zeigt sich heute kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,11 Prozent fester bei 41.906,63 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 16,826 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 1,18 Prozent fester bei 42.354,46 Punkten, nach 41.860,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 41.933,33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 41.714,43 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1,50 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 22.04.2025, bei 39.186,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, den Wert von 43.428,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2024, lag der Dow Jones bei 39.671,04 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 büßte der Index bereits um 1,15 Prozent ein. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45.054,36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36.611,78 Zähler.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Nike (+ 1,40 Prozent auf 60,82 USD), Goldman Sachs (+ 1,20 Prozent auf 600,59 USD), Amazon (+ 0,97 Prozent auf 203,08 USD), Salesforce (+ 0,94 Prozent auf 284,94 USD) und NVIDIA (+ 0,79 Prozent auf 132,84 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Home Depot (-1,51 Prozent auf 325,40 EUR), Coca-Cola (-0,86 Prozent auf 71,23 USD), Johnson Johnson (-0,82 Prozent auf 151,92 USD), Chevron (-0,81 Prozent auf 134,46 USD) und UnitedHealth (-0,65 Prozent auf 301,00 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 14.619.246 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,983 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Merck-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net