10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX etwas fester erwartet

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf grünem Terrrain.

2. Börsen in Fernost in Grün

In Tokio notiert der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,31 Prozent höher bei 38.321,33 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,91 Prozent auf 3.156,96 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong legt derweil um 1,23 Prozent auf 18.538,57 Zähler zu.

3. Arm Holdings überzeugt Anleger trotz starker Zahlen nicht - Arm-Aktie nachbörslich unter Druck

Der Chipentwickler Arm hat Anlegern Auskunft über seine Geschäftsentwicklung gegeben. Zur Nachricht

4. Robinhood-Aktie zieht kräftig an: Robinhood schlägt Erwartungen auf allen Ebenen

Die nachbörsliche Bilanzvorlage des Neobrokers Robinhood beschäftigt die Anleger an der US-Börse NASDAQ. Zur Nachricht

5. Airbnb übertrifft Erwartungen deutlich - Airbnb-Aktie dennoch abgeschlagen

Airbnb hat die Bilanz des jüngst abgelaufenen Jahresviertels präsentiert. Zur Nachricht

6. AMC-Aktie etwas höher: AMC grenzt Verluste deutlich ein

Nachdem die Kinokette AMC vor kurzem bereits vorläufige Zahlen für das erste Quartal präsentiert hatte, erfolgte am Mittwoch US-nachbörslich die Vorlage der endgültigen Zahlen. Zur Nachricht

7. Beyond Meat-Aktie wenig bewegt: Beyond Meat steckt weiter tief in den roten Zahlen

Der Fleischersatzhersteller Beyond Meat hat am Mittwoch nach US-Handelsschluss seine Quartalsbilanz präsentiert. Zur Nachricht

8. Ex-BASF-Chef Brudermüller ist neuer Mercedes-Aufsichtsratsvorsitzender

Der ehemalige Vorstandschef des Chemiekonzerns BASF, Martin Brudermüller, ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender von Mercedes-Benz. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise steigen am Donnerstag leicht. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent steigt zeitweise um 12 Cent auf 83,89 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt um 16 Cent auf 79,39 US-Dollar.

10. Euro wenig bewegt

Der Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0743 US-Dollar.