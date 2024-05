Investment-Tipp: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Aktienempfehlung

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Tryfonas Spyrou hat eine gründliche Analyse des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers durchgeführt.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Munich Re von 465 auf 480 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Münchner "feuern aus allen Zylindern", schrieb Analyst Tryfonas Spyrou in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Er hob seine Schätzungen nach dem hervorragenden Jahresstart.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 09:35 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 434,40 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 10,50 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 26.675 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2024 kletterte der Anteilsschein um 20,1 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024 vorlegen.

