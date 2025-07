Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag mit Abschlägen

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 575,00 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 575,00 EUR. Bei 574,00 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 578,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 56.757 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 24.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 615,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 7,10 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 421,70 EUR am 06.08.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 21,75 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 580,50 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 23.02.2023 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 20,65 Mrd. EUR, gegenüber 20,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 08.08.2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 07.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 46,95 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

