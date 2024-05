Erster Handelstag

Am heutigen Freitag feiert die ZEEKR-Aktie ihr Börsendebüt an der New York Stock Exchange (NYSE). So verläuft der erste Handelstag.

• ZEEKR startet an der US-Börse NYSE

• Erster großer Börsengang eines chinesischen Unternehmens in den USA seit zwei Jahren

• ZEEKR will expandieren

ZEEKR-IPO überzeugt

Mit einem Erstkurs von 26,00 US-Dollar feiert die ZEEKR-Aktie heute ihr Börsendebüt an der NYSE. Damit lag das Papier zum Handelsstart über dem Ausgabepreis von 21,00 US-Dollar. Im Vorfeld hatte der chinesische Elektroautobauer angekündigt, 17,5 Millionen American Depositary Shares (ADSs) in einer Preisspanne von 18 bis 21 US-Dollar verkaufen zu wollen. Der Ausgabepreis befand sich damit am oberen Ende der Preisspanne. Derzeit notiert die ZEEKR-Aktie im NYSE-Handel 30,33 Prozent höher bei 27,37 US-Dollar.

Spannungen zwischen USA und China

ZEEKRs Börsengang stellte laut Reuters den ersten großen Börsengang eines in China ansässigen Unternehmens in den USA seit mehr als zwei Jahren dar. Zuvor hatte ein langjähriger Regulierungsstreit zwischen den USA und China für Zurückhaltung bei chinesischen Unternehmen bezüglich einer Börsennotierung in den USA gesorgt. Inzwischen sei der Streit jedoch beigelegt und Peking habe eine Reihe von Regeln zur Wiederbelebung solcher Listings veröffentlicht, heißt es.

Dennoch wurde im Vorfeld darüber spekuliert, wie groß das Interesse der Anleger an chinesischen Unternehmen ist, angesichts der schwelenden Spannungen zwischen China und den USA.

Auch ZEEKR wies laut Reuters im Vorfeld des Börsengangs gegenüber Anlegern auf einige Risiken hin: unter anderem die Art und Weise, wie die chinesische Regierung Einfluss auf die Führung der Geschäfte ausübe. Hinzu komme der intensive Wettbewerb auf dem chinesischen Elektroautomarkt.

ZEEKR will expandieren

Aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs in China plant ZEEKR, das 2021 vom chinesischen Autokonzern Geely gegründet wurde, nun ins Ausland zu expandieren. CEO Andy An erwarte bereits im laufenden Jahr eine Steigerung des Gesamtumsatz durch Auslandsumsätze, wie er in einem Interview mit CNBC verriet.

Während ZEEKR seine Fahrzeuge bereits in Schweden und den Niederlanden verkaufe, plane das Unternehmen den Verkauf noch in diesem Jahr in sechs bis acht weiteren europäischen Ländern zu starten. Daneben wolle ZEEKR den Verkauf in Hongkong und Macau noch in diesem Jahr und anschließend in Singapur beginnen.

Trotz der großen Konkurrenz auf dem chinesischen E-Automarkt konnte ZEEKR in Teilen Chinas bereits mehr Autos verkaufen als der große US-Konkurrent Tesla. "Wir haben bereits in einigen Gebieten Tesla überholt. Unser Verkaufsabstand zu Tesla verringert sich ständig", so der ZEEKR-CEO gegenüber CNBC.

