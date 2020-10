10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Am deutschen Aktienmarkt scheinen sich am Freitag die Wogen nach dem Vortages-Kursrutsch infolge stark steigender Coronazahlen erst einmal zu glätten. Der DAX wird 0,5 Prozent höher bei 12.767,20 Punkten erwartet. Experten sprechen aber davon, dass die Lage aufgrund zahlreicher Unsicherheitsfaktoren fragil bleibe.

2. Asiens Aktienmärkte uneinheitlich

Die Aktienmärkte in Fernost entwickeln sich vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen. Der japanische Leitindex Nikkei zeigt sich gegen 7:30 Uhr unserer Zeit um 0,39 Prozent tiefer bei 23.417 Zählern. In Shanghai steht der Shanghai Composite derweil nur 0,05 Prozent tiefer bei 3.331 Indexpunkten. In Hongkong sind hingegen Gewinne zu sehen. Der Hang Seng legt zur gleichen Zeit um 0,95 Prozent auf 24.389 Einheiten zu.

3. Daimler will Ausblick nach gutem dritten Quartal heben

Der Autobauer Daimler hat sich im dritten Quartal deutlich besser geschlagen als erwartet. Der Markt habe sich schneller erholt als gedacht, vor allem im September hätten sich die Geschäfte stark entwickelt, teilte der Konzern mit. Zur Nachricht

4. Liberty Steel will wohl Stahlsparte von thyssenkrupp ganz

Dem Traditionskonzern thyssenkrupp könnte laut einem Pressebericht noch vor dem Wochenende ein Angebot für die komplette Stahlsparte ins Haus flattern. Das britische Unternehmen Liberty Steel wolle für das gesamte Stammgeschäft des MDAX-Unternehmens am Freitag eine Offerte abgeben. Zur Nachricht

5. Varian-Aktionäre stimmen Übernahme durch Siemens Healthineers zu

Siemens Healthineers ist bei der geplanten Milliardenübernahme von Varian Medical Systems einen Schritt weiter. Die Aktionäre des Strahlentherapie-Spezialisten aus dem kalifornischen Palo Alto stimmten auf einer virtuellen Hauptversammlung der Anfang August von den Vorstandschefs ausgehandelten Transaktion zu. Zur Nachricht

6. LVMH mit sinkenden Umsätzen

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH hat auch im dritten Quartal wegen der Corona-Pandemie einen Umsatzrückgang verzeichnet. Nach einem schwierigen ersten Halbjahr erzielten einige Geschäftsbereiche von LVMH jedoch wieder ein Wachstum. Zur Nachricht

7. Twitter ändert Regeln für Beiträge mit erbeuteten Inhalten

Twitter ändert nach der Kontroverse um die Blockade von Links zu einem umstrittenen Zeitungsartikel über Joe Biden seine Regeln für den Umgang mit durch Hacking erbeuteten Inhalten. Sie würden künftig nur noch in den Fällen gesperrt, wenn sie direkt von den Hackern veröffentlich werden, teilte die zuständige Twitter-Managerin Vijaya Gadde mit. Zur Nachricht

8. Gilead-Coronamedikament Remdesivir laut Weltgesundheitsorganisation wohl wirkungslos

Das Medikament Remdesivir des US-Konzerns Gilead Sciences hat nach einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO keinen substanziellen Einfluss auf die Heilung von Covid-19-Patienten. Dies sei das Resultat einer klinischen Studie. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel weiter nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 42,71 US-Dollar und damit 45 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 40 Cent auf 40,58 Dollar.

10. Euro knapp über 1,17 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitagmorgen knapp über der Marke von 1,17 US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1705 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1698 Dollar festgesetzt.

