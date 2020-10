Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Freitag zu einer weitgehend stabilen Eröffnung kommen.

Der DAX wird in vorbörslichen Indikationen rund 0,2 Prozent höher bei 12.726,30 Punkten gesehen. Am Donnerstag verlor er bis zur Schlussglocke 2,49 Prozent auf 12.703,75 Punkte. Der TecDAX dürfte ebenfalls höher in den Freitagshandel Starten. Er verbuchte am Donnerstag ebenfalls deutliche Abgaben, am Tagesende stand er 2,22 Prozent im Minus bei 3.134,54 Einheiten.

Obwohl die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland erneut einen Rekordstand erreicht hat, erwarten Experten, dass sich die Wogen am Aktienmarkt etwas glätten. Eine Stütze dürften dabei die Vorgaben aus den USA sein, wo der Dow Jones seine Verluste im Handelsverlauf nahezu komplett abbauen konnte. Die Lage am Markt bleibt aber von zahlreichen Unsicherheitsfaktoren wie den Brexit-Verhandlungen, der US-Wahl und natürlich dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie beeinflusst.

