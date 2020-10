LVMH-Aufschwung schiebt HUGO BOSS-Aktie an - Seit Corona-Crash aber schwach

Die im MDAX notierten Titel des Modekonzerns HUGO BOSS gewinnen im frühen XETRA-Handel zeitweise 0,96 Prozent auf 22,02 Euro hinzu.

LVMH spürte im dritten Quartal im Geschäft mit Mode und Leder sowie mit Wein und Spirituosen Besserung. Ein Händler sprach von einer unerwarteten Erholung, die auch für andere Unternehmen aus der Branche Gutes verheiße.

Mit dem vorbörslichen Plus bleiben die BOSS-Papiere allerdings in ihrer Seitwärtsspanne seit August. Versuche, die Marke von 25 Euro zu überspringen, scheiterten mehrmals. Insgesamt kamen die Anteile seit dem Corona-Crash kaum mehr auf die Beine, was auch an der mächtigen Online-Konkurrenz von Zalando & Co liegen dürfte.

