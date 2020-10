Volvo-Quartalsergebnis besser als erwartet - Aktie stärker

Das Umfeld habe sich im Verlauf des Quartals aufgehellt, erklärte Vorstandsvorsitzender Martin Lundstedt am Freitag bei der Vorlage der Quartalszahlen. So fuhr der Konzern mit 57 530 Lkw 61 Prozent mehr Bestellungen ein als ein Jahr zuvor. Zum Teil orderten Kunden nun Fahrzeuge, die sonst im zweiten Quartal bestellt worden wären. Die im Zuge der Corona-Pandemie im Vorquartal eingebrochene Nachfrage führte jedoch im dritten Quartal zu deutlichen Rückgängen bei Umsatz und Ergebnis.

So sank der Umsatz von 98,7 Milliarden auf 76,9 Milliarden schwedische Kronen (rund 7,4 Mrd Euro), wie der Konzern weiter mitteilte. Währungsbereinigt betrug das Minus 16 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis verschlechterte sich von 10,9 Milliarden auf 7,2 Milliarden Kronen. Dabei bremsten Kosteneinsparungen den Rückgang, wie Konzernchef Lundstedt erläuterte. Volvo schnitt damit deutlich besser ab, als von Analysten befürchtet. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt mit einem entsprechenden operativen Ergebnis von 5,9 Milliarden Kronen gerechnet. Unter dem Strich betrug der Gewinn 5,9 Milliarden schwedische Kronen, nach knapp 7,55 Milliarden im Vorjahresquartal.

Die Volvo-Aktie rückt am Freitag an der Börse in Stockholm zeitweise um 1,64 Prozent auf 179,8 Schwedische Kronen vor.

