09:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo B von 307 auf 297 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Papiere bleiben zudem auf der Empfehlungsliste von Goldman. Analystin Daniela Costa passte ihre operativen Ergebnisschätzungen an die jüngsten Zölle auf Stahl und Aluminium an, sowie an die wohl schwächere US-Auftragslage im Mai./ag/gl

