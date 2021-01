10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Der DAX kann am letzten Handelstag der Woche vorbörslich zulegen.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich fester

Der japanische Leitindex Nikkei legt gegen 07:00 MEZ um 1,98 Prozent auf 28.033,90 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil um 0,62 Prozent auf 3.554,05 Stellen nach. In Hongkong notiert der Hang Seng 0,87 Prozent Prozent im Plus bei 27.787,99 Indexpunkten.

3. Bayer begibt neue Anleihen über 4 Milliarden Euro

Die Bayer AG hat Anleihen über 4 Milliarden Euro platziert. Zur Nachricht

4. Boeing zahlt Milliarden zur Beilegung des Streits um die 737 Max

Der Flugzeughersteller Boeing Co zahlt 2,5 Milliarden US-Dollar, um einen Streit mit dem US-Justizministerium um die Abstürze zweier Maschinen des Typs 737 Max beizulegen. Zur Nachricht

5. Samsung-Aktie auf Rekordhoch: Samsung steigert operativen Gewinn deutlich

Der Elektronik-Riese Samsung hat im vierten Quartal dank der robusten Nachfrage nach Speicherchips für Server und Rechner in der Corona-Pandemie operativ deutlich mehr verdient. Zur Nachricht

6. ADVA Optical enttäuscht beim Umsatz - Ergebnismarge höher als erwartet

Der Telekomausrüster ADVA Optical Networking hat im abgeschlossenen Jahr ein gemischtes Bild abgegeben. Zur Nachricht

7. STMicro übertrifft Umsatzprognose im Schlussquartal

Der Halbleiterhersteller STMicroelectronics hat im Schlussquartal deutlich mehr Geschäft gemacht als zuvor gedacht. Zur Nachricht

8. Gerüchteküche: Vorstellung des Apple Car womöglich schon 2021 - Hyundai als Partner?

Spekulationen über ein Apple Car gibt es schon viele Jahre, im Dezember ist die Gerüchteküche wieder hochgekocht: Das Nachrichtenportal Reuters und andere Medien berichteten plötzlich von verschiedenen Informationen über mögliche Enthüllungs-Daten. Nun führen Apple und Hyundai dem südkoreanischen Autohersteller zufolge Gespräche über eine Zusammenarbeit. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel leicht zugelegt. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 54,67 US-Dollar. Das waren 29 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 27 Cent auf 51,10 Dollar.

10. Euro bewegt sich kaum

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2265 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com