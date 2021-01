Werbung

Der deutsche Aktienmarkt erreichte am Donnerstag einen neuen Meilenstein. Der DAX eröffnete die Sitzung mit plus 0,39 Prozent bei 13.946,53 Punkten, im weiteren Verlauf ging es weiter hoch. Nach der Eröffnung der Wall Street gelang schließlich der Sprung über 14.000 Punkte mit einem Höchststand bei 14.007,47 Einheiten. Zum Handelsende bleib ein Aufschlag in Höhe von 0,55 Prozent bei 13.968,24 Stellen an der Kurstafel stehen. Der TecDAX tendierte ebenfalls im Plus, nachdem er wenig bewegt gestartet war. Sein Schlussstand: plus 0,29 Prozent bei 3.250,57 Einheiten. Der deutsche Leitindex erklomm am Donnerstag ein weiteres Rekordhoch. Als Treiber an den Aktienmärkten wirkte der Sieg der Demokraten im Senat - damit war die Erwartung weiterer Konjunkturhilfen für die US-Wirtschaft verbunden.

"Die 15 000 Punkte bleiben ein realistisches Ziel für das Börsenjahr 2021", gab dpa Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel mit Blick auf den DAX wieder.





Anleger an den europäischen Börsen griffen am Donnerstag zu. Der EuroSTOXX 50 zeigte sich letztlich mit Aufschlägen in Höhe von 0,49 Prozent auf 3.628,88 Punkte. Die Rally an den internationalen Aktienmärkten setzte sich am Donnerstag fort. Es habe eine Umschichtung aus Technologie- hin in konjunkturzyklische Aktien begonnen, die einen enormen Umfang habe und viele Tage dauern werde. Anleger richteten am Donnerstag ihre Blicke zudem auf einige Wirtschaftsdaten aus Deutschland, der Eurozone und den USA. Das Chaos rund um die Kongresssitzung im Kapitol war für die Börse irrelevant, hieß es am Markt.





Am US-Aktienmarkt war eine positive Börsenstimmung im Donnerstagshandel zu beobachten. Der Dow Jones stieg zum Ertönen der Startglocke an und übertrumpfte im Verlauf seinen jüngsten Rekordstand mit einem neuen Hoch bei 31.193,40 Punkten. Letztendlich gab er einen Teil seiner Gewinne ab und beendete den Handel noch 0,69 Prozent höher bei 31.041,13 Zählern. Der NASDAQ Composite schießt parallel um 0,99 Prozent auf 12.867,34 Einheiten hoch und übersteigt im Zuge der Rekordlaune die Marke bei 13.000 Punkten - das neue Allzeithoch beläuft sich auf 13.090,91 Stellen. Mit plus 2,56 Prozent bei 13.067,48 Punkten ging der Index in den Feierabend. Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren, entgegen der Erwartungen, zurückgegangen - Experten rechneten mit einem Anstieg. Derweil übertrumpfte die Wall Street die jüngsten Höchststände. Börsianer zeigten sich damit von den aktuellen politischen Ereignissen in den USA (dem Angriff auf das Kapitol) gänzlich unbeeindruckt und setzten stattessen weiterhin auf nahende Konjukturstimuli.