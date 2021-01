NIO Day: Das dürfen Anleger nach den Rekordauslieferungen im Dezember von NIO erwarten

• Dezember-Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr + 121 Prozent• Q4-Absatz: Oberes Ende der Quartalsprognose übertroffen• NIO Day: Vorstellung eines neuen Modells - diesmal kein SUV

Für den US-Elektroautobauer Tesla ging es im vergangenen Jahr steil bergauf, doch auch die Konkurrenz im Reich der Mitte schläft nicht: Startups wie NIO, Li Auto und XPeng konnten ihre Auslieferungszahlen 2020 auf dem größten Automarkt der Welt kräftig steigern. Das haben die Unternehmen der starken Erholung der chinesischen Wirtschaft nach dem Einbruch, der durch die Corona-Krise hervorgerufen wurde, zu verdanken. Die chinesische Regierung unterstützt die Branche aber auch - unter anderem mit Subventionen und dem Ausbau der Ladeinfrastruktur.

Unter den genannten drei chinesischen Startups entpuppte sich NIO 2020 als "eines der leistungsstärksten in den USA notierten chinesischen Unternehmen", so CNBC. Die NIO-Aktie verzeichnete im vergangenen Jahr an der NYSE ein Plus von rund 1.100 Prozent.

Rekord-Absatzzahlen von NIO im Dezember und in Q4

Das Unternehmen, das im September 2018 an die Börse ging, geriet, wie CNBC berichtet, bereits ein Jahr später in finanzielle Schwierigkeiten. Anfang 2020 griff in China dann die Corona-Pandemie um sich, wobei sich NIO rund eine Milliarde US-Dollar an Finanzmitteln von staatlich unterstützten Investoren sicherte und bereits im August erklärte Gründer William Bin Li, dass das Unternehmen damit rechne, die internationalen Expansionspläne in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 wieder aufzunehmen, so CNBC.

Anfang Januar teilte NIO dann seine Auslieferungszahlen für Dezember, das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020 mit. Laut Pressemitteilung lieferte das E-Auto-Startup im Dezember vergangenen Jahres 7.007 Fahrzeuge aus und stellte damit einen neuen Monatsrekord auf. Der Absatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 121 Prozent. Die Auslieferungen setzten sich aus 2.009 ES8, dem 6- und 7-Sitzer-Flaggschiff des Unternehmens, einem Premium-Smart-Elektro-SUV, 2.493 ES6, dem 5-Sitzer-Hochleistungs-Premium-Smart-Elektro-SUV und 2.505 EC6, dem 5-Sitzer-Premium-Elektro-Coupé SUV des Unternehmens zusammen. Im vierten Quartal 2020 lieferte NIO 17.353 Fahrzeuge aus - eine Steigerung von 111 Prozent gegenüber dem Vorjahr - und übertraf damit das obere Ende der Quartalsprognose des Unternehmens. Zum 31. Dezember 2020 erreichten die kumulierten Auslieferungen der Modelle ES8, ES6 und EC6 laut NIO 75.641 Fahrzeuge - 43.728 davon wurden im Jahr 2020 ausgeliefert.

"2020 war ein herausforderndes Jahr für die ganze Welt. Vor diesem Hintergrund hat NIO auf diesem Weg aufeinanderfolgende Rekordhöhen erreicht und das Jahr mit bemerkenswerten Auslieferungen von über 7.000 Fahrzeugen im Dezember auf hohem Niveau abgeschlossen", so NIO-Gründer und -CEO, William Bin Li. "Diese Ergebnisse sind auf die wachsende Bekanntheit unserer Premiummarke, die wettbewerbsfähigen und überzeugenden Produkte und Dienstleistungen, das wachsende Vertriebsnetz und vor allem auf die kontinuierliche Unterstützung durch unsere leidenschaftliche und loyale Benutzergemeinschaft zurückzuführen."

NIO Day steht bevor

Nach den Rekord-Auslieferungszahlen steht am 9. Januar nun der NIO Day, an dem das Unternehmen einige Neuheiten präsentieren möchte, bevor. Bei dieser Veranstaltung wird NIO ein neues Modell vorstellen und CEO William Bin Li verriet bereits, dass es sich diesmal nicht um einen SUV, sondern um eine Limousine handeln wird. Aber auch "die neueste Entwicklung unseres autonomen Fahrens und anderer Kerntechnologien" sollen vorgestellt werden, so Li. "Angestrebt vom Geist von 'Always Forward', dem Thema des kommenden NIO-Tages, werden wir weiterhin in die intelligenten EV-Technologien investieren, unsere Entwicklung neuer Produkte beschleunigen, unser Vertriebs- und Servicenetzwerk erweitern und nach den besten ganzheitlichen Erfahrungen für unsere wachsende Benutzergemeinschaft im Jahr 2021 und darüber hinaus streben."

Möglicherweise gibt es am NIO Day auch Neuigkeiten zu NIOs BaaS-Modell (Battery as a Service), das sich laut Li seit seiner Einführung bei den Anwendern großer Beliebtheit erfreut. "Mit dem als Option angebotenen 100-kWh-Akku hat die Verbreitung von BaaS bei neuen Aufträgen im Dezember über 40% erreicht, was seine Wettbewerbsfähigkeit und Akzeptanz bei unseren Anwendern zeigt" erklärt der NIO-CEO.

