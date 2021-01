Commerzbank-Aktie verliert: Commerzbank mit Milliarden-Abschreibung und weiterer Risikovorsorge

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 5,53 EUR

Wie die Bank mitteilte, rechnet sie mit einer vollständigen Abschreibung des bestehenden Goodwills in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro. Sie begründet dies mit einem verschlechterten Marktumfeld, unter anderem wegen des Zinsniveaus in der Eurozone und in Polen. Weitere Belastungen erwartet die Bank wegen der Risikovorsorge.

So rechnet die Commerzbank für das Geschäftsjahr mit einem negativen Risikoergebnis von mindestens 1,7 Milliarden Euro für das Jahr 2020. Darin seien bereits rund 500 Millionen Euro an zusätzlicher Vorsorge für zu erwartende coronabedingte Belastungen enthalten. Überdies würden damit die die Folgen des zweiten Lockdowns berücksichtigt.

Die Goodwill-Abschreibung habe keine Auswirkungen auf die harte Kernkapitalquote (CET1), versicherte die Commerzbank.

Die Aktien der Commerzbank sind am Freitag nach der Ankündigung einer Milliardenabschreibung zusätzlich unter Druck geraten. Mit einem Minus im XETRA-Handel von zeitweise 3,4 Prozent auf 5,51 Euro zählten sie zu den größten Verlierern im MDAX.

Aktuell nimmt der neue Commerzbank-Chef Manfred Knof den Finanzkonzern genau unter die Lupe, um beim Umbau keine Zeit zu verlieren. Er will das Unternehmen zukunftsfähig machen. "Im ersten Quartal werden Ihnen mein Vorstandsteam und ich die strategischen Leitplanken für die kommenden Jahre vorstellen", schrieb Knof unlängst in einem Brief an die Mitarbeiter.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX Broker)

Bildquellen: mf