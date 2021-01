Commerzbank-Aktie legt zu: Neuer Commerzbank-Chef kündigt schmerzhafte Einschnitte an

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 5,18 EUR

"Das wird kein bequemer Weg sein, und ohne Zweifel wird die Transformation, die wir brauchen, auch mit noch mehr harten Entscheidungen und weiteren Restrukturierungsmaßnahmen verbunden sein", schrieb Knof am Montag in einem Brief an die Mitarbeiter, der dem Handelsblatt vorliegt. "Aber sie sind nötig, und je schneller wir damit beginnen, desto besser!"

Eine Sprecherin der Bank bestätigte den Bericht auf Nachfrage von Dow Jones.

Knof hat zum 1. Januar die Nachfolge von Martin Zielke angetreten - und will noch im ersten Quartal 2021 eine neue Ausrichtung für Deutschlands zweitgrößte Privatbank beschließen. "Kern der Strategie wird sein, die Bank nachhaltig profitabler zu machen", zitiert das Handelsblatt aus Knofs Brief. "Nur wenn uns das gelingt, können wir unsere Zukunft selbst gestalten."

In einem Beitrag im Commerzbank-Intranet, der dem Handelsblatt ebenfalls vorliegt, kündigte Knof auch eine Neuverteilung der Aufgaben im Vorstand an. Knof sichere sich damit auch mehr Macht, schreibt die Zeitung. Er übernimmt von Jörg Hessenmüller die Zuständigkeiten für Strategie und Nachhaltigkeit und bündelt diese zusammen mit einem "Transformation Office" in einem neuen Exekutivbereich im CEO-Ressort. Darüber hinaus gehe aus dem Intranet-Beitrag hervor, dass Sabine Schmittroth dauerhaft Privatkundenvorständin bleibt. Nach dem Abgang von Michael Mandel Ende September hatte Schmittroth das Ressort zunächst interimistisch geführt.

Die Commerzbank-Aktie steigt am Dienstag via XETRA um 2,26 Prozent auf 5,35 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Commerzbank AG