Rallymodus noch aktiv: DAX geht mit über 14.000 Punkten ins Wochenende

Dereröffnete die Sitzung mit einem Plus und startete somit bereits oberhalb der 14.000-Punkte-Marke in den letzten Handelstag der Woche. Am Morgen erreichte er ein neues Allzeithoch bei 14.131,52 Punkten und hielt sich auch im weiteren Verlauf in der Gewinnzone. Ins Wochenende ging er dann letztlich 0,58 Prozent stärker bei 14.049,53 Punkten.

Am Ende einer starken ersten Börsenwoche des Jahres ist der deutsche Aktienmarkt in Rekordlaune geblieben. Der Leitindex DAX nahm gleich am Freitagmorgen mühelos die Marke von 14.100 Punkten, nachdem er am Tag zuvor bereits die 14 000-Punkte-Hürde überwunden hatte. Im weiteren Handelsverlauf bröckelten die Gewinne allerdings etwas ab.

Weiterhin stützen die globalen Corona-Impfkampagnen aktuell die gute Börsenstimmung in weiten Teilen der Welt. Zuversicht herrscht hier auch, nachdem noch in diesem Monat ein dritter Impfstoff gegen COVID-19 in der EU zugelassen werden soll. Erfreuliche Daten aus der deutschen Industrie trugen ihr Übriges zur allgemein freundlichen Stimmung hierzulande bei. Nach starken Auftragseingängen im November fielen nun auch die Daten zur Industrieproduktion besser als von Analysten erwartet aus.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters

