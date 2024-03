10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor neuen Höchstständen

Beim DAX winken auch am Freitag Höchststände. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der deutsche Leitindex zeitweise um 0,16 Prozent fester bei 17.871,68 Punkten - damit würde er nur knapp unter seinem jüngsten Rekordhoch liegen.

2. Börsen in Asien im Aufwind

Zum Wochenausklang sind an den asiatischen Aktienmärkten Pluszeichen zu sehen. In Tokio gewann der Nikkei 225 letzlich 0,23 Prozent auf 39.688,94 Punkte. Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,68 Prozent auf 3.049 Zähler zu. Der Hang Seng in Hongkong zieht derweil um kräftige 1,5 Prozent auf 16.473 Stellen an.

3. HelloFresh streicht Mittelfristzielen

Der Kochboxenversender HelloFresh stellt sich in den kommenden Jahren auf schwierige Zeiten ein. Die seit Monaten andauernde Konsumzurückhaltung belastet den Konzern. Daran dürfte sich auch in absehbarer Zukunft nichts ändern, weswegen der Vorstand nun Abstand von seinen Mittelfristzielen genommen hat. Zur Nachricht

4. Rivian schiebt Fabrik-Bau auf - Milliardenhohe Einsparung

Der Tesla-Herausforderer Rivian schiebt den Bau einer rund fünf Milliarden Dollar teuren Fabrik in den USA bis auf Weiteres auf. Durch den Schritt werde Rivian zunächst 2,25 Milliarden Dollar (gut zwei Mrd Euro) sparen, sagte Firmenchef R.J. Scaringe am Donnerstag bei der Vorstellung neuer Modelle. Zur Nachricht

5. Worldcoin geht rechtlich gegen Verbot in Spanien vor

Das Kryptowährungsprojekt Worldcoin von OpenAI-Mitbegründer Sam Altman wird gegen ein Verbot in Spanien rechtlich vorgehen. Man habe gegen eine Anordnung der spanischen Datenschutzbehörde Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) Klage erhoben, teilte die Betreiberfirma Tools for Humanity (TFH) aus Erlangen am Freitag mit. Zur Nachricht

6. Airbus steigert Flugzeug-Auslieferungen im Februar

Der Flugzeugbauer Airbus hat im Februar mehr Flugzeuge ausgeliefert als zu Jahresbeginn. So wurden 49 Maschinen an 28 Kunden übergeben, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Toulouse mit. Zur Nachricht

7. Boeing-Flieger von United Airlines verliert Rad beim Start

Eine Boeing 777 der Fluggesellschaft United Airlines hat beim Start in San Francisco ein Rad verloren. Die Maschine mit rund 250 Menschen an Bord, die eigentlich nach Japan fliegen sollte, landete wenig später am Donnerstag (Ortszeit) problemlos in Los Angeles. Zur Nachricht

8. Offizieller US-Arbeitsmarktbericht steht an

Am Nachmittag steht in den USA der Arbeitsmarktbericht für Februar auf der Agenda. Die Privatwirtschaft hatte im Vormonat weniger Stellen geschaffen als erwartet, wie die ADP-Daten am Mittwoch gezeigt hatten. Anleger warten nun gespannt auf die offiziellen Daten.

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise präsentieren sich am Freitagmorgen mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,64 auf 79,57 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,54 auf 83,50 Dollar anzog.

10. Euro steigt auf höchsten Stand seit Mitte Januar

Der Euro hat am Freitag weiter zugelegt und ist auf den höchsten Stand seit fast zwei Monaten gestiegen. In der Nacht kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,0956 US-Dollar und damit so viel wie zuletzt Mitte Januar. Am Morgen lag der Kurs nur wenig tiefer. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch deutlich tiefer auf 1,0895 Dollar festgesetzt.