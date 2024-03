Vor US-Arbeitsmarktdaten: Asiens Börsen freundlich -- HelloFresh streicht Mittelfristziele -- Rivian schiebt Fabrik-Bau auf

US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Vortag betont, dass keine Eile bei Zinssenkungen bestehe. Zuerst müsse das Vertrauen gestärkt werden, dass die Inflation weiterhin und nachhaltig zurückgeht. Diese Aussage reichte aus, um leichte Gewinne am US-Aktienmarkt zu verzeichnen.

Im Fokus stand der Leitzinsentscheid der EZB am Nachmittag. Die Europäische Zentralbank hat wie erwartet ihren Leitzins zum vierten Mal in Folge unverändert lassen. Bis zum Monat September hatte die EZB aufgrund der signifikant gestiegenen Inflation ihre Leitzinsen zügig und deutlich auf das aktuelle Niveau angehoben. Seitdem hat sie jedoch eine abwartende Haltung eingenommen. Die zentrale Frage lautet nun, wann es zu Zinssenkungen kommen wird.

Der DAX bewegte sich zum Start des Donnerstagshandels noch tiefer, gewann im Verlauf jedoch hinzu. Am Nachmittag wurde er im Zuge des EZB-Zinsentscheids dann auf neue Höhen getrieben und markierte einen neuen Rekord bei 17.879,11 Stellen. Er beendete den Handel derweil 0,73 Prozent fester bei 17.845,96 Zählern - ein Rekord-Schlussstand. Auch beim TecDAX ging es zur Handelseröffnung noch bergab. Er schaffte es letztlich jedoch ebenfalls in die Gewinnzone und verließ das Geschäft 1,05 Prozent fester bei 3.485,02 Punkten.

Der deutsche Aktienmarkt war am Donnerstag von Optimismus geprägt.

Die europäischen Börsen tendierten am Donnerstag fester.

Der EURO STOXX 50 stand zum Handelsstart noch im Minus. Im weiteren Verlauf schob er sich jedoch auf grünes Terrain. Sein Schlussstand: 4.977,59 Punkte (+1,26 Prozent).

Anleger konzentrierten sich am Donnerstag ganz auf den am Nachmittag anstehenden EZB-Zinsentscheid: Die Währungshüter ließen den Leitzins wie zuvor erwartet zum vierten Mal in Folge unverändert.

