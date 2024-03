CS-Integration

Im Zuge der Integration der Credit Suisse beginnt die UBS kommenden Monat mit der Schließung von Filialen im Heimmarkt.

85 Filialen aus dem gegenwärtigen gemeinsamen Bestand in der Schweiz sollen über die Zeit verschwinden, wie eine UBS-Sprecherin am Freitag erklärte und damit einen Bericht der "Aargauer Zeitung" bestätigte. Die Schließungen beträfen Orte, wo die beiden Banken Filialen in unmittelbarer Nähe unterhielten. Gegenwärtig ist die UBS an rund 190 Standorten tätig, die Credit Suisse an 95. An einigen Orten ist jeweils nur eine Bank präsent.

Bei der Veröffentlichung des Jahresabschlusses im Februar hatte UBS-Chef Sergio Ermotti erklärt, dass die Zahl der Geschäftsstellen im Verlauf der Jahre 2024 und 2025 angepasst werden dürfte und zum Schluss wohl eine ähnliche Zahl übrig bleibe, wie sie die UBS gegenwärtig unterhalte. Nach der vor knapp einem Jahr angekündigten Notübernahme will die UBS die konzernweiten Kosten um rund 13 Milliarden Dollar drücken.

Empfehlung von Morgan Stanley schiebt UBS auf 16-Jahreshoch

Die UBS-Papiere stehen am Freitag nach einem positiven Analystenvotum ganz weit vorne in der Gunst der Anleger an der Schweizer Börse. Die Anteile an der Großbank legen an der SIX zeitweise um 4,70 Prozent auf 27,39 Franken zu und setzen sich damit an die Spitze des Leitindex SMI. Im bisherigen Tageshoch stiegen sie bis auf 27,61 Franken. So viel hatten die Anteilsscheine seit 2008 nicht mehr gekostet.

Die US-Bank Morgan Stanley hatte zuvor ihre Empfehlung auf "Overweight" angehoben und das Kursziel um 4 auf 33 Franken erhöht - zum aktuellen Kurs wäre also noch gut ein Fünftel Luft nach oben.

Analystin Giulia Aurora Miotto rechnet zwar angesichts der Übernahme der Credit Suisse noch 2024 und 2025 mit Übergangsjahren für die Schweizer Bank. Ihre Analyse deute jedoch darauf hin, dass aus zyklischer Sicht die Sterne für eine überdurchschnittliche Entwicklung der Sparten Investmentbanking und Vermögensverwaltung günstig stünden, schrieb sie. Der UBS traut sie daher zu, besser abzuschneiden als am Markt erwartet.

Zürich (Reuters/dpa-AFX Broker)