Marktbericht

Nach der Leitzinsentscheidung in der Eurozone legt der DAX am Donnerstag wieder zu.

Der DAX begann den Donnerstagshandel 0,38 Prozent im Minus bei 17.648,89 Punkten. Nachdem der Leitindex im Verlauf lange um die Nulllinie pendelte, legte er nach dem EZB-Zinsentscheid zu und erreichte bei 17.879,11 Zählern ein neues Rekordhoch. Letztlich ging es um 0,71 Prozent auf 17.842,85 Punkte nach oben - ein neuer Rekordschluss.

EZB-Zinsentscheid wird positiv aufgenommen

"Es ist wieder EZB-Tag", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Leitzins unverändert belassen, er bleibt bei 4,5 Prozent. Das war am Markt auch so erwartet worden. Besondere Beachtung finden die aktualisierten Prognosen für Wachstum und Inflation in der Eurozone . Die EZB hat ihre bisherige Prognose für die Kerninflation nach unten angepasst und und erwartet nun 2,6 Prozent für 2024. 2025 sollen es 2,1 Prozent sein, 2026 dann 2,0 Prozent. Zudem korrigierten die Währungshüter auch ihre Inflationsprognose aufgrund niedrigerer Energiepreise nach unten. Nun werden für 2024 2,3 Prozent erwartet, 2,0 Prozent für 2025 und 1,9 Prozent für das Folgejahr 2026. Zeitgleich wurde die Wachstumsprojektion für 2024 auf ein Plus von 0,6 Prozent nach unten korrigiert.

Damit lässt die EZB den Leitzins zum vierten Mal in Folge unverändert, nachdem sie ihn bis September vergangenen Jahres wegen der stark gestiegenen Inflation rasch und deutlich auf das aktuelle Niveau angehoben hatte. Seither hält die EZB still, während die große Frage zugleich lautet, wann die Zinsen wieder sinken werden.

Powell-Aussagen zum US-Leitzins bewegten kaum

In den USA hatte erst am Vortag Fed-Chef Jerome Powell bekräftigt, dass man es mit Zinssenkungen nicht eilig habe. Erst müsse mehr Zutrauen herrschen, dass die Inflation weiter und dauerhaft zurückgehe. Dem US-Aktienmarkt hatte dies gereicht, um den Handelstag am Mittwoch mit moderaten Gewinnen abzuschließen.



Redaktion finanzen.net / dpa-AFX