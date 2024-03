Vor EZB-Zinsentscheid: Asiens Börsen im Minus -- Lufthansa stellt für 2023 Dividende in Aussicht -- Merck erreicht Erwartungen -- ENCAVIS, Brenntag im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte zurückhaltend.

Der Leitindex DAX kam zum Handelsstart kaum vom Fleck - er tendierte marginal tiefer. Anschließend notierte er dann ebenfalls in der Nähe der Nulllinie. Zum Handelsende stand noch ein schmales Plus von 0,10 Prozent auf 17.716,71 Punkte an der Kurstafel. Der TecDAX zeigte sich im Tagesverlauf fester und beendete den Handel 0,65 Prozent im Plus bei 3.448,79 Zählern. Er war mit einem minimalen Abschlag in den Handel gegangen, am Morgen aber zeitweise deutlicher in die Gewinnzone geklettert.

Am Mittwoch stand die Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress im Fokus. Gemäß dem vorab veröffentlichten Redetext des Vorsitzenden der US-Notenbank zeichnet sich weiterhin keine unmittelbare Senkung der Zinssätze ab. Powell betonte vor dem Bankenausschuss des Repräsentantenhauses, dass die Federal Reserve voraussichtlich erst im Laufe des Jahres ihre Geldpolitik lockern werde. Dies solle jedoch erst erfolgen, wenn das Vertrauen in die nachhaltige und fortgesetzte Rücknahme der Inflation gestärkt sei. Ähnliche Äußerungen hatten bereits in den vergangenen Wochen andere Mitglieder der Notenbank gemacht.

