Platz 3: UBS

Deutlich aufgestockt hat die UBS hingegen den Anteil an ihren eigenen Aktien. Die Titel der Großbank sind zwar primär an der SIX gelistet, können jedoch auch an der NYSE gehandelt werden. Und so wanderten im vergangenen Quartal 22.457.366 UBS-Aktien in das US-Portfolio der Zürcher. Insgesamt umfasst die Position damit 135.283.262 Anteile. Zum Stichtag wiesen diese einen Wert von 4,180 Milliarden US-Dollar auf und entsprachen damit 1,25 aller US-Beteiligungen der Bank.

Quelle: sec.gov, Bild: Simon Zenger / Shutterstock.com