Positionen verkleinert

So sieht das Depot von Investorenlegende Bill Ackman im vierten Quartal 2023 aus

21.02.24 19:18 Uhr

Im vergangenen Quartal gab es wieder einige Bewegung im Depot von Bill Ackman, Hedgefondsmanager bei Pershing Square Capital Management, zu beobachten.

Im vergangenen Quartal scheint Investorenlegende Bill Ackman von Pershing Square Capital Management Kasse gemacht zu haben. So verkleinerte der Börsenguru gleich mehrere Positionen, kaufte jedoch nur bei einem Unternehmen zu. Am deutlichsten schrumpfte dabei die Beteiligung an der Baumarktkette Lowe’s Companies - nämlich um satte 82,37 Prozent. Ein Blick auf das 13F-Formular, das Investoren in den USA der Aufsichtsbehörde SEC vierteljährlich vorlegen müssen, sobald ihr verwaltetes Vermögen die Schwelle von 100 Millionen US-Dollar überschreitet, deckt die Änderungen im Portfolio von Bill Ackman auf und zeigt, wie sein Unternehmen Pershing Square Capital Management im vergangenen Jahresviertel investiert hat. Im Ranking sind die Aktieninvestments von Ackmans Investment-Holdinggesellschaft im vierten Quartal 2023 aufgeführt. Redaktion finanzen.net Viertes Quartal 2023: Diese Aktien hielt Bill Ackman im Depot Platz 9: Das Ranking Sobald das verwaltete Vermögen eines Investors in den USA den Wert von 100 Millionen US-Dollar übersteigt, muss dieser quartalsweise seine Investitionen vor der Börsenaufsichtsbehörde SEC offenlegen. So hat auch Bill Ackman von Pershing Square Capital Management, dessen Depot zum Ende des vierten Quartals auf einen Wert von 10,396 Milliarden US-Dollar kam, seine Beteiligungen zum abgelaufenen Quartal eingereicht. Im Ranking können seine Beteiligungen - nach deren Wert - im vierten Quartal 2023 eingesehen werden. Stand des Portfolios ist der 31. Dezember 2023. Quelle: sec.gov, Bild: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times Platz 8: Lowe’s Companies Im vierten Quartal 2023 verkleinerte Ackman seine Beteiligung an der Baumarktkette Lowe’s Companies um satte 82,37 Prozent, sodass das Unternehmen vom vierten auf den letzten Platz rutschte. Pershing Square Capital Management besaß zum Stichtag nun noch 1.245.515 Lowe's-Titel, das Investment macht nun mit einem Wert von 277,189 Millionen US-Dollar noch 2,67 Prozent des Depots aus. Quelle: sec.gov, Bild: PJiiiJane / Shutterstock.com Platz 7: Alphabet A Im vierten Quartal 2023 befinden sich die A-Aktien von Google-Mutter Alphabet auf Platz neun des Rankings - im Vorquartal war es noch Rang acht gewesen. Ackman hat die Beteiligung nicht angefasst, sodass der Investor Ende Dezember weiterhin 4.354.824 Alphabet-A-Titel im Wert von 608,33 Millionen US-Dollar im Depot hatte. Der US-Konzern kommt damit auf einen Anteil von etwa 5,85 Prozent im Depot. Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com Platz 6: Canadian Pacific Railway Auf dem achten Rang befindet sich im vierten Quartal nun die Eisenbahngesellschaft Canadian Pacific Railway, nachdem sie im Vorquartal noch auf Platz sieben gestanden hatte. Bei diesem Investment ließ Ackman seine Beteiligung gleich - er hält nach wie vor 15.095.528 Aktien im Wert von rund 1,19 Milliarden US-Dollar (11,48 Prozent des Depots). Quelle: sec.gov, Bild: achinthamb / Shutterstock.com Platz 5: Alphabet C Auch bei Alphabet C-Aktien hat Ackman in Q4 weder zugekauft noch verkauft. Im Portfolio befinden sich demnach weiterhin 9.377.195 C-Aktien des Internet-Unternehmens, die zum 31. Dezember 2023 einen Wert von rund 1,32 Milliarden US-Dollar hatten und etwa 12,71 Prozent des Portfolios ausmachen. Quelle: sec.gov, Bild: JPstock / Shutterstock.com Platz 4: Howard Hughes An dem US-Immobilienunternehmen Howard Hughes Holdings hielt Ackman im Berichtsquartal 18.852.064 Anteile - und damit 2.045.156 Titel mehr als im Vorquartal. Die Titel hatten zum Stichtag einen Wert von 1,61 Milliarden US-Dollar und kamen auf einen Depotanteil von 15,51 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: viewimage / Shutterstock.com Platz 3: Hilton Worldwide Die drittgrößte Position im Ackman-Depot nimmt Hilton Worldwide ein. Die Investorenlegende verkaufte im Berichtszeitraum 1.124.320 Aktien und hielt somit zuletzt noch insgesamt 9.181.180 Anteilsscheine im Wert von etwa 1,67 Milliarden US-Dollar. Die Hotelkette macht damit 16,08 Prozent des Gesamtdepots aus. Quelle: sec.gov, Bild: Tupungato / Shutterstock.com Platz 2: Restaurant Brands International Auf dem zweiten Rang landet, wie auch im vergangenen Quartal, erneut Restaurant Brands International mit insgesamt 23.348.135 Aktien im Wert von etwa 1,82 Milliarden US-Dollar. Im vierten Quartal änderte Ackman nichts an dieser Beteiligung, die auf einen Depotanteil von 17,55 Prozent kommt. Quelle: sec.gov, Bild: Postmodern Studio / Shutterstock.com Platz 1: Chipotle Mexican Grill Nach wie vor stellt Chipotle Mexican Grill mit 824.998 Aktien im Wert von rund 1,89 Milliarden US-Dollar die größte Position im Depot von Ackman dar (18,15 Prozent des Portfolios). Hier hat sich der Investor im Vergleich zum Vorquartal von 128.610 Chipotle-Aktien getrennt. An der Goldmedaille kann auch dieser Verkauf jedoch nichts ändern. Quelle: sec.gov, Bild: Electric Egg / Shutterstock.com

