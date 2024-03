Platz 6: Deutsche Bank

Trotz des Verkaufs von 340.023 Aktien der Commerzbank-Konkurrentin Deutsche Bank behält das ebenfalls in Frankfurt ansässige Geldhaus seinen sechsten Platz im Ranking. Die übrigen 7.485.609 Deutsche Bank-Aktien im Depot waren Ende Dezember 101,43 Millionen US-Dollar wert, was 4,04 Prozent des gesamten US-Portfolios entspricht. Zwar sind die Anteile primär in Deutschland notiert, über sogenannte American and Global Depositary Receipts (ADRs) sind die Titel aber auch an der NYSE handelbar.

Quelle: sec.gov, Bild: Elpisterra / Shutterstock.com