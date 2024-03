10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich etwas leichter

Der DAX bewegt sich im vorbörslichen Donnerstagshandel etwas tiefer.

2. Börsen in Asien im Minus

In Tokio verliert der Nikkei 225 gegen 6:55 Uhr unserer Zeit 1,29 Prozent auf 39.574 Punkte. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,18 Prozent schwächer bei 3.035 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong bewegt sich unterdessen 0,58 Prozent tiefer bei 16.343 Zählern (7:02 Uhr MEZ).

3. Lufthansa vermeldet dritthöchsten Gewinn aller Zeiten und stellt Dividende in Aussicht - erneuter Warnstreik

Die Lufthansa Group zahlt ihren Aktionären erstmals seit der Corona-Pandemie wieder eine Dividende. Zur Nachricht

4. Merck erreicht Erwartungen - Dividende bleibt unberührt

Die Merck KGaA hat im vergangenen Jahr wegen schwacher Nachfrage deutlich weniger verdient, die zuletzt eingegrenzte Prognose und die Erwartungen des Marktes aber erfüllt. Zur Nachricht

5. ENCAVIS bestätigt Gespräche über mögliche Übernahme durch KKR

Der Wind- und Solarparkbetreiber ENCAVIS hat Gespräche über eine mögliche Übernahme durch den US-Finanzinvestor KKR bestätigt. Zur Nachricht

6. Brenntag vermeldet Umsatz- und Gewinnrückgang für 2023

Der Chemikalienhändler Brenntag blickt nach einem Umsatz- und Ergebnisrückgang vorsichtig auf das laufende Jahr. Zur Nachricht

7. Leitzins-Entscheid voraus: EZB am Nachmittag im Fokus

Inmitten wachsender Forderungen nach Zinssenkungen legt die Europäische Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag ihren weiteren geldpolitischen Kurs fest. Zur Nachricht

8. Deutsche Pfandbriefbank verzichtet auf Dividendenzahlung

Die Deutsche Pfandbriefbank zahlt nach einem heftigen Gewinnrückgang im vergangenen Jahr überraschend keine Dividende. Zur Nachricht

9. Ölpreise mit Atempause

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilenNotierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,02 auf 79,15 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,03 auf 82,99 Dollar anzog.

10. Euro notiert vor EZB-Entscheid bei 1,09 US-Dollar

Der Euro Euro hat am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) an der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0902 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor.