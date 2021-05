10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse

Der DAX dürfte mit kleinen Gewinnen in die neue Handelswoche starten. Vorbörslich Indikationen taxieren den Leitindex 0,2 Prozent höher bei 15.430 Punkten. Damit rückt das vor wenigen Wochen erzielte Rekordhoch immer mehr in Reichweite.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Märkte in Fernost finden am Montag keine gemeinsame Richtung. Während der japanische Leitindex Nikkei Gewinne verzeichnen kann, zeigt sich der Shanghai Composite in Festlandchina schwächer und auch beim Hang Seng in Honkong werden Verluste verbucht.

3. BioNTech/Pfizer-Impfstoff: EU kauft bis zu 1,8 Milliarden weitere Dosen

Die Europäische Union kauft bis zu 1,8 Milliarden weitere Dosen Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer. Damit sollen bis ins Jahr 2023 die 70 bis 80 Millionen Kinder in der EU gegen COVID-19 geschützt und Impfungen von Erwachsenen aufgefrischt werden. Zur Nachricht

4. Konzernumbau belastet Commerzbank: Experten erwarten Verlust im ersten Quartal

Rote Zahlen zum Jahresauftakt: Der radikale Konzernumbau inklusive des Abbaus Tausender Jobs hält die Commerzbank nach Einschätzung von Analysten in der Verlustzone. Unter dem Strich erwarten die Experten im Schnitt einen Quartalsverlust von 131 Millionen Euro. Zur Nachricht

5. Carl Zeiss Meditec bekräftigt Ausblick nach Umsatzsteigerung

Carl Zeiss Meditec hat im zweiten Geschäftsquartal dank niedrigerer Vertriebs- und Marketingkosten den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert und den Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 per Ende September bekräftigt. Auch die Mittelfristprognose bestätigte der Medizintechnikkonzern aus Jena. Zur Nachricht

6. Corona-Impfstoff: EU hat Vertrag mit AstraZeneca offenbar nicht verlängert

Die EU hat nach den Worten von Industriekommissar Thierry Breton ihren Impfstoffvertrag mit dem Hersteller AstraZeneca nicht über Juni hinaus verlängert. Das sagte der Franzose am Sonntag im Radiosender France Inter. Zur Nachricht

7. Ethereum durchbricht 4.000-Dollar-Rekordmarke

Die zweitwichtigste Cyber-Devise Ethereum hat die Rekordmarke von 4.000 Dollar durchbrochen. Die Kryptowährung hat ihren Kurs seit Jahresbeginn mehr als vervierfacht und damit den Krypto-Primus Bitcoin (BTC) weit hinter sich gelassen. Zur Nachricht

8. Tesla-Chef Elon Musk spricht im US-Fernsehen über Asperger-Syndrom

Unternehmer Elon Musk hat im US-Fernsehen erzählt, dass er das Asperger-Syndrom hat. "Ich schreibe übrigens heute Abend Geschichte als erster Mensch mit Asperger, der SNL moderiert", sagte Musk in der Unterhaltungsshow "Saturday Night Live" beim Sender NBC am Samstag. "Oder zumindest der erste, der es zugibt." Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise sind am Montag im frühen Handel moderat gestiegen. Für etwas Auftrieb sorgte die Stilllegung einer großen Ölpipeline in den USA nach einem Hackerangriff. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,64 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 33 Cent auf 65,23 Dollar.

10. Euro steigt auf höchsten Stand seit Ende Februar

Der Euro hat am Montag weiter zugelegt. Mit 1,2177 US-Dollar erreichte die Gemeinschaftswährung Euro in der Nacht den höchsten Stand sei Ende Februar. Am Morgen kostete sie 1,2155 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,2059 Dollar festgesetzt.

