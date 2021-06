10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse

Der DAX bewegt sich vorbörslich tief in der Verlustzone.

2. Börsen in Fernost in Rot

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei gegen 06:55 MESZ 3,66 Prozent auf 27.904,34 Punkte.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland gibt derweil um 0,22 Prozent auf 3.517,18 Zähler nach. Der Hang Seng in Hongkong fällt um 1,35 Prozent auf 28.413,42 Punkte.

3. TUI-Finanzchef: Wohl längere Saison 2021 - Tests "so oft wie möglich"

Die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus könnte nach Einschätzung von TUI eine Verlängerung der Reisesaison 2021 nötig machen. Zur Nachricht

4. Daimler-Chef: CO2-Neutralität könnte vor 2039 kommen

Daimler-Chef Ola Källenius hat bekräftigt, die selbstgesteckten Klimaziele des Autobauers früher erreichen zu wollen. Zur Nachricht

5. Kommunale RWE-Aktionäre würden sich gegen Übernahme stemmen

Der Energiekonzern RWE könnte sich für den Fall einer feindlichen Übernahmeattacke der Unterstützung seiner kommunalen Aktionäre sicher sein. Zur Nachricht

6. EZB: Analysten erwarten erste Anhebung des Einlagenzinses in drei Jahren

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat erstmals die Ergebnisse einer Analystenumfrage zur Entwicklung von Leitzinsen und Anleihekaufprogrammen veröffentlicht. Zur Nachricht

7. Porsche produziert künftig kleine Menge von Batteriezellen

Der zum VW-Konzern gehörende Sportwagenbauer Porsche will zusammen mit einem Partner im kleinen Umfang Hochleistungs-Batteriezellen herstellen. Zur Nachricht

8. Vivendi verkauft UMG-Zehnprozentanteil an Pershing-SPAC von Bill Ackman

Der französische Medienkonzern Vivendi verkauft zehn Prozent seiner Musiksparte Universal Music Group (UMG) an ein vom Hedgefonds-Milliardär William Ackman aufgelegtes Finanzvehikel (SPAC). Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise sind am Montag mit moderaten Aufschlägen in die Woche gestartet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 73,69 US-Dollar. Das waren 18 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 25 Cent auf 71,89 Dollar.

10. Euro weiter unter 1,19

Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter unter der Marke von 1,19 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1860 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend.

