Vivendi verkauft UMG-Zehnprozentanteil an Pershing-SPAC von Bill Ackman

Der Kaufpreis betrage laut der endgültigen Vereinbarung vier Milliarden US-Dollar, teilten die Amerikaner am Sonntagabend in New York mit. Entsprechende Gespräche inklusive des Preises hatte Pershing Square Tontine Holdings Anfang des Monats bestätigt. Die Vivendi -Musiksparte wird durch die Transaktion insgesamt mit 35 Milliarden Euro bewertet.

NEW YORK (dpa-AFX)

