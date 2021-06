DAX mit Verlusten erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Vivendi verkauft UMG-Zehnprozentanteil an Pershing-SPAC von Bill Ackman -- Software AG will weiter zukaufen -- RWE, TUI, Lufthansa im Fokus

AUTO1 ab sofort für Siltronic im MDAX - Vantage Towers im SDAX. Daimler-Chef: CO2-Neutralität könnte vor 2039 kommen. Borussia Dortmund hat angeblich erstes Angebot für Sancho vorliegen. Intel wirbt für staatliche Hilfen für Halbleiter-Produktion. EZB: Analysten erwarten erste Anhebung des Einlagenzinses in drei Jahren. Deutsche Bank, JPMorgan, Citi & Co: EU lässt mehrere Banken wieder zu Anleiheemissionen zu.

Der deutsche Aktienmarkt wird zum Wochenstart deutlich schwächer erwartet. Der DAX tendiert vorbörslich tief in der Verlustzone. Der TecDAX dürfte ebenfalls tiefer starten. Der Rückschlag des DAX dürfte sich am Montag fortsetzen. Sorgen vor den Gefahren der Delta-Variante als auch vor einer früheren Zinserhöhung der US-Notenbank Fed beschäftigen die Anleger. "Wir sehen Gewinnmitnahmen in großem Stil", zitiert dpa Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners, der eine deutlich erhöhte Nervosität an den Weltbörsen beobachtet. Charttechnisch droht der DAX unter die 50-Tage-Linie zu rutschen. "Auch wenn noch nicht allzu viel technisches Porzellan zerschlagen wurde, hat sich die Lage doch etwas eingetrübt", so Charttechniker Christoph Geyer von der Commerzbank. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen dürften am Montag die Bären dominieren. Der EuroSTOXX 50 dürfte zum Start in die neue Woche leichter notieren. Die sich ausbreitende Delta-Variante des Corona-Virus beunruhigt die Anleger und sorgt für eine zunehmende Risikoaversion. Nachdem vergangene Woche die US-Notenbank Fed in der Vorwoche bereits deutlich falkenhafter wurde, rückt diese Woche die Bank of England in den Fokus der Marktteilnehmer. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street gab am Freitag kräftig nach. So eröffnete der Dow Jones mit einem Verlust, welchen er immer weiter ausbaute. Letztlich stand ein Abschlag von 1,58 Prozent auf 33.290,08 Punkte an der Tafel. Der NASDAQ Composite startete schwach und verblieb auf rotem Terrain. Schlussendlich verlor der Tech-Index 0,92 Prozent auf 14.030,38 Indexeinheiten. Wichtige Konjunkturdaten oder Unternehmensereignisse gab es am Freitag jedoch nicht. Trotzdem gaben die Kurse am Tag des großen Verfalls nach. An solchen Verfallstagen können Aktien- und Indexkurse spürbar schwanken, weil vor allem größere Fonds- oder Vermögensverwalter zum Ablauf der Kontrakte versuchen, die Kurse noch in die von ihnen gewünschte Richtung zu bewegen. Im späten Handel übten Aussagen von Fed-Mitglied Bullard, dass die US-Notenbank die Zinsen bereits im kommenden Jahr anheben könnte, für noch stärkeren Abwärtsdruck. "Aktien, die hohes Wachstum versprechen, sind derzeit im Vergleich zu zyklisch schwankenden und Substanzwerten wieder etwas beliebter", zitierte außerdem dpa Marktanalystin Sophie Griffiths vom Broker Oanda. Allerdings konnten auch sie sich nicht dem Abwärtssog entziehen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken