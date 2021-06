Prosus verdoppelt Gewinn dank Tencent-Beteiligung - Prosus-Aktie gesucht

Die in Amsterdam börsennotierte Tochter der südafrikanischen Naspers Ltd profitierte dabei vor allem von der Beteiligung an dem chinesischen Konzern Tencent

Die Prosus NV fuhr im Geschäftsjahr per Ende März einen Nettogewinn von 7,45 Milliarden US-Dollar ein. Der Umsatz stieg um 54 Prozent auf 5,12 Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie legte um 44 Prozent auf 2,99 Dollar zu. Prosus selbst hatte ein Plus von 41 bis 48 Prozent in Aussicht gestellt.

Die Muttergesellschaft Naspers kam auf einen Nettogewinn von 5,3 Milliarden Dollar nach 3,1 Milliarden im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie betrug 8,14 Dollar und lag damit im Mittelpunkt der konzerneigenen Prognosespanne von 7,91 bis 8,37 Dollar. Der Umsatz legte auf 5,9 von 4 Milliarden Dollar zu.

Die Prosus-Aktie steigt an der EURONEXT in Amsterdam am Montag um 0,77 Prozent auf 84,84 Euro.

