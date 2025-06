Prosus verspricht sich Gewinnschub von Künstlicher Intelligenz

Von Najat Kantouar

DOW JONES--Prosus will mit Hilfe von verstärkten Investitionen in künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren weiter deutlich wachsen. Der Technologie-Investor, der auch größter Einzelaktionär des Internetriesen Tencent ist, rechnet mit einer Verbesserung des bereinigten konsolidierten E-Commerce-EBITDA um 1,3 Milliarden US-Dollar binnen drei Jahren. Das Unternehmen plant außerdem, seinen konsolidierten E-Commerce-Umsatz im gleichen Zeitraum zu verdoppeln, wie CEO Fabricio Bloisi am Mittwoch auf dem Kapitalmarktag des Unternehmens sagte.

Wer­bung Wer­bung

Im Geschäftsjahr 2026 erwartet Prosus einen konsolidierten E-Commerce-Umsatz zwischen 7,3 und 7,5 Milliarden Dollar. In den konsolidierten Ergebniszahlen sind jene Beiträge von Tochtergesellschaften enthalten, an denen Prosus eine Mehrheitsbeteiligung hält. Das Unternehmen meldet überdies bestimmte Kennzahlen, bei denen sowohl die in den Konzernabschlüssen konsolidierten Tochtergesellschaften als auch die anteiligen Ergebnisse von assoziierten Unternehmen und Joint Ventures enthalten sind.

Der Prosus-Vorstand zeigte sich zuversichtlich, dass die Rentabilität weiter steigen wird, und betonte, dass die künstliche Intelligenz eine Schlüsselrolle beim Wachstum des Unternehmens spielen wird. Das in Amsterdam börsennotierte Unternehmen ist über Beteiligungen in den Branchen E-Commerce, Kleinanzeigen, Zahlungsverkehr und Fintech in ganz Europa, Lateinamerika und Teilen Asiens vertreten. Laut Geschäftsbericht hielt die Gruppe Ende März 23,5 Prozent der Anteile am chinesischen Tech-Riesen Tencent. Prosus kündigte auf dem Kapitalmarkttag überdies an, die Kosten um 10 Prozent zu senken.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2025 06:37 ET (10:37 GMT)