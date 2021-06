Milliarden-Übernahme: Prosus kauft Stack Overflow - Prosus-Aktie gibt nach

Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt es den Webseiten-Betreiber Stack Overflow für 1,8 Milliarden US-Dollar. Prosus trägt damit der steigenden Nachfrage nach Online-Lernmöglichkeiten im Technologiebereich Rechnung.

Stack Overflow mit Sitz in New York betreibt eine Webseite für Softwareentwickler und andere professionelle Nutzer, die ihre Coding-Fähigkeiten verbessern wollen. Die Seite hat mehr als 100 Millionen Besucher im Monat.

Prosus mit Börsennotiz in Amsterdam, eine von Europas wertvollsten Technologiefirmen, ist vor allem bekannt als größter Anteilseigner des chinesischen Tencent-Konzerns. Von einem kleinen Teil seiner Beteiligung hat sich Prosus jüngst für 14,6 Milliarden Dollar getrennt und damit Appetit auf Zukäufe signalisiert.

Am Donnerstag verliert die Prosus-Aktie an der EURONEXT in Amsterdamm im frühen Handel zeitweise 0,92 Prozent auf 86,35 Euro.

