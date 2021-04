Delivery Hero-Aktie klettert: Prosus weitet Delivery Hero-Anteil auf knapp ein Viertel aus

Die Prosus -Tochter MIH Food Holdings hält nach dem Kauf von rund 20,37 Millionen Aktien nun 24,99 Prozent an Delivery Hero und damit 8,18 Prozent mehr als zuvor, wie Prosus mitteilte. Die Stücke wurden am Markt und in bilateralen Handelsgeschäften erworben.

Prosus als größter Eigner erwarb die Aktien mit der Absicht, die aktuelle und künftige Verwässerung in Verbindung mit der Woowa-Transaktion auszugleichen. Nachdem Delivery Hero unlängst einen Anteil von 87 Prozent an der südkoreanischen Woowa erworben hatte, fiel der Anteil von MIH Food Holdings an Delivery Hero auf 16,8 Prozent.

Prosus beabsichtigt nicht, in den kommenden zwölf Monaten weitere Delivery-Aktien zu erwerben. Die Delivery-Aktie steigt um 4,6 Prozent auf 115,60 Euro.

Der Ausbau der Position im Bereich Online-Essensbestellung und -Lieferung steht im Einklang mit der Strategie von Prosus, in Plattformen mit globalem Potenzial zu investieren.

Die Delivery Hero-Aktie gewinnt am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 3,12 Prozent auf 113,95 Euro.

