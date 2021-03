Delivery Hero zahlt für Zukauf in Südkorea 5,7 Milliarden Euro - Aktie zieht an

Ursprünglich waren 3,6 Milliarden Euro veranschlagt worden. Der Preis basiere auf dem eigenen Aktienkurs zum Abschluss des Deals, erläuterte das Berliner Unternehmen am Dienstag. Seit Bekanntgabe der Übernahme im Dezember 2019 ging es für die Aktie von Delivery Hero - seit August nun auch ein DAX -Unternehmen - um 123 Prozent nach oben. Der Woowa-Deal, der lange von den Behörden überprüft wurde, sieht vor, dass Delivery Hero einen Großteil des vereinbarten Kaufpreises mit eigenen Aktien bezahlt.

Anfang Februar hatte Delivery Hero bekanntgegeben, wegen der teureren Übernahme eine Abschreibung von bis zu 1,4 Milliarden Euro vornehmen zu müssen. Wie hoch diese nun letztlich ausfallen wird, ist weiterhin unklar. Im April will das Unternehmen seinen Ausblick für das Gesamtjahr veröffentlichen.

Wegen der Ausgangsbeschränkungen und Hygieneregeln in der Corona-Pandemie bestellen viele Menschen weltweit ihre Mahlzeiten online bei Restaurants und lassen sie sich nach Hause liefern, was Delivery Hero wie auch Woowa zahlreiche Neukunden bescherte. Bei der Woowa-Gruppe gingen im vergangenen Jahr 729 Millionen Bestellungen ein, 75 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz verdoppelte sich auf 918 Millionen Euro. Delivery Hero verdoppelte die Erlöse von Januar bis Dezember ebenfalls - auf 2,8 Milliarden Euro.

Delivery Hero-Aktien bauen Gewinne aus nach Studie und Woowa-Wert

Die Aktien von Delivery Hero haben am Dienstag von einer positiven Analystenstudie und einer überraschend niedrigen Abschreibung auf die Übernahme von Woowa profitiert. Anfangs lagen die Papiere zwar noch zögerlich in der Gewinnzone, nachdem sie von der Investmentbank JPMorgan auf die "Focus List" gesetzt wurde. Dann weiteten sie ihr Plus aber immer weiter aus und setzen sich nach oben von der 200-Tage-Linie ab, die aktuell bei 104,50 Euro verläuft. Zuletzt stiegen sie dann um 4,3 Prozent auf 109,35 Euro.

Der Essenslieferdienst muss für den Zukauf von Woowa in Südkorea weniger viel auf den Firmenwert abschreiben als ursprünglich befürchtet. Anstelle der zuvor bisher genannten Wertminderung in Höhe von 1,4 Milliarden Euro werde diese nun weniger als 500 Millionen Euro betragen, teilte ein Sprecher auf Anfrage von dpa-AFX mit. JPMorgan-Experte Marcus Diebel hatte sich zuvor sowohl für Delivery Hero als auch den Wettbewerber Just Eat Takeaway sehr optimistisch geäußert. Er bevorzugt jedoch Delivery Hero aufgrund noch besserer langfristiger Chancen.

