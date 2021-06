Das sind aktuell die beliebtesten Aktiensektoren an der Wall Street

• Aktienmärkte im Aufwind• Techsektor weiterhin beliebt• Auch andere Branchen gewinnen an Beliebtheit

An den Aktienmärkten geht es derzeit aufwärts. Fast täglich werden in den USA und darüber hinaus neue Höchststände unter den wichtigsten Börsenbarometern verzeichnet. Die sich entschärfende Corona-Pandemie, weiterhin weit geöffnete Geldschleusen, billionenschwere Konjunkturprogramme - all dies trägt zur aktuellen Aktien-Euphorie bei.

Techwerte bleiben gefragt

Dass Techwerte dabei weiterhin stark nachgefragt sind, dürfte wenig überraschen. Doch neben dem allseits geliebten Techsektor gibt es noch viele andere Branchen, die unter Experten immer mehr an Beliebtheit gewinnen. Dazu gehören unter anderem während der Pandemie weit abgeschlagene Branchen wie die Industrie und der Rohstoffsektor, wie MarketWatch-Kolumnist Philip van Doorn untersuchte. Doch auch der Gesundheits- und Finanzsektor gehören zu den aktuellen Lieblingen, genauso wie Immobilien.

"Buy"-Ratings im Vergleich

Herausgefunden hat van Doorn dies anhand der Anzahl von Buy-Ratings für S&P 500-Unternehmen durch bei FactSet gelistete Analysten. Hier lag der Anteil von Kaufempfehlungen für indizierte Firmen im IT-Sektor bei 78 Prozent. Vor der Pandemie im Dezember 2019 hatte die Beliebtheit hingegen lediglich bei 71 Prozent gelegen. Dabei hat der Bereich Rohstoffe mit einem Anstieg von 50 auf nunmehr 60 Prozent den größten Sprung gemacht. Den geringsten Zuwachs unter den zuvor genannten Sektoren verzeichnete hingegen die Immobilienbranche. Hier ging es von Ende 2019 bis Juni 2021 lediglich von 49 auf 51 Prozent aufwärts.

Diese Aktien sind in ihrem Sektor am beliebtesten

Van Doorn hat sich auch angeschaut, welche Unternehmen aus den beliebtesten Branchen jeweils die besten FactSet-Bewertungen erhielten. Im Bereich Tech schaffte es hier der Computerspezialist Microsoft mit einem 94-prozentigen Anteil an Kaufempfehlungen an die Spitze. Platz zwei ergatterte sich ServiceNow. Neben einer Kaufempfehlungs-Rate von 91 Prozent hat die Aktie gemessen am mittleren Kursziel von 609,76 US-Dollar mit mehr als 22 Prozent auch noch ordentlich Luft nach oben. Platz drei ging an das Fintech Visa mit 87 Prozent.

Der Industriesektor zählt mit 68 Prozent nach der Techbranche die zweitmeisten Buy-Ratings. Dazu beigetragen haben vor allem die drei beliebtesten Aktien Jacobs Engineering Group und Generac Holdings mit jeweils 88 Prozent Kaufempfehlungen sowie Alaska Air Group und Leidos Holdings mit je 87 Prozent.

Im Rohstoffbereich gehören FMC Corp., Linde und Newmont Corp. mit Werten von 84 bis 70 Prozent zu den gefragtesten Titeln. Die Gesundheitsbranche, die insgesamt mit einer Beliebtheit von 59 Prozent auf dem vierten Platz der gefragtesten Sektoren landet, wird von den Unternehmen IQVIA Holdings, Catalent und Teleflex (95-91 Prozent Buy-Ratings) angeführt.

Die Finanzbranche (55 Prozent) kann vor allem auf Assurant Inc., Everest Re Group sowie S&P Global zählen, wobei die Assurant-Aktie bei sieben befragten Analysten sogar zu 100 Prozent zum Kauf empfohlen wird. Zu guter Letzt erwähnt van Doorn noch den Immobiliensektor, bei dem das Unternehmen Alexandria Real Estate Equities ebenfalls ausschließlich von Experten zum Kauf empfohlen wird. Danach folgen noch Equinix Inc. mit 87 Prozent und SBA Communications Corp. mit 85 Prozent Kaufempfehlungen.

