Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag höher

03.07.25 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 495,34 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 495,34 USD. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 496,00 USD. Mit einem Wert von 493,81 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 664.211 Microsoft-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 500,76 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 1,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 344,83 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,28 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 510,00 USD für die Microsoft-Aktie aus. Am 30.04.2025 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 3,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,94 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 70,07 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 61,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 15,16 USD im Jahr 2026 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie Abseits der "Mag 7" wie Tesla, NVIDIA & Co.: Auf diese Tech- und KI-Aktien sollten Anleger jetzt setzen Microsoft-Aktie stabil: Tausende Arbeitsplätze erneut gestrichen Microsoft-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

