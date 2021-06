Das sind die schlimmsten Steueroasen

Steuerbetrug, -vermeidung, -hinterziehung sowie Geldwäsche will die Europäische Union (EU) in den Ländern auf der "EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete" bekämpfen - gemeinsprachlich heißt dieses Dokument auch "schwarze Liste". 2021 plädieren Abgeordnete im EU-Parlament dafür, die Kriterien für die Aufnahme in diese Liste zu erweitern und prangern an, dass keine Mitgliedsstaaten der EU aufgelistet werden, obwohl die EU für 36 Prozent aller Steueroasen verantwortlich sei. Ein weiterer Kritikpunkt: Regionen, in denen der Unternehmenssteuersatz bei null Prozent liegt, werden bislang nicht automatisch auf die Liste geschrieben.

Welche Regionen bieten so auffällige Steuersätze, dass die EU sie tatsächlich in die Liste aufgenommen hat? Die Daten entstammen der offiziellen EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete, welche zuletzt am 26. Februar 2021 aktualisiert wurde.

Redaktion finanzen.net



Platz 13: Das Ranking Privatleute schaffen ihr Vermögen gerne ins Ausland, aber auch Unternehmen machen es sich in diversen Steueroasen gemütlich. Das Europäische Parlament führt die schlimmsten Steueroasen alle sechs Monate in der "EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete" auf - um dann Steuerbetrug in diesen Regionen zu bekämpfen. Neben der "schwarzen Liste" gibt es in Anlage zwei des Dokuments eine "graue Liste" mit Ländern und Gebieten, welche der EU Reformen zugesagt, diese aber noch nicht umgesetzt haben. In diesem Ranking werden die Regionen auf der schwarzen Liste in beliebiger Reihenfolge vorgestellt. Als Quelle dient die offizielle EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete. Stand der Daten ist der 26. Februar 2021. Quelle: Europäisches Parlament, Bild: Jag cz / Shutterstock.com

Bildquellen: SobyDesign / Shutterstock.com, Yabresse / Shutterstock.com