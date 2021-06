Bitcoin-Investment: MicroStrategy sammelt 500 Millionen US-Dollar ein

• MicroStrategy verkauft erstmals Unternehmensanleihen, um in Krypto zu investieren• Bereits neue Pläne angekündigt, um Bitcoin-Bestand weiter zu erhöhen• MicroStrategy-Aktien und Bitcoin-Kurs profitierten

MicroStrategy investiert weiter in Bitcoin. Erst im Februar hatte das US-Software-Unternehmen rund eine Milliarde US-Dollar in die noch immer nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung gesteckt - dazu wurden Wandelanleihen ausgegeben. Mitte Juni hat das Unternehmen nun noch einmal 488 Millionen US-Dollar - erstmals durch den Verkauf von Unternehmensanleihen - eingesammelt, um weitere Bitcoins kaufen zu können, wie es in der entsprechenden Pressemitteilung heißt: "MicroStrategy beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Verkauf der Anleihen für den Erwerb weiterer Bitcoin zu verwenden". Ursprünglich war der Plan gewesen, 400 Millionen US-Dollar einzusammeln, wie das Unternehmen am 7. Juni angekündigt hatte. Wann MicroStrategy den Bitcoin-Kauf tätigen will, ist bislang noch nicht bekannt.

Größter Bitcoin-Bestand eines börsennotierten Unternehmens

Zuletzt hielt MacroStrategy LLC, eine von MicroStrategy speziell für diesen Zweck gegründete Tochtergesellschaft, eigenen Angaben zufolge 92.079 Token - und damit mehr als jede andere börsennotierte Gesellschaft - im Wert von aktuell rund 3,2 Milliarden US-Dollar (Stand: 20.06.2021 19:15 Uhr). - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 72% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - Sollte sich der Bitcoin-Kurs auf dem aktuellen Niveau, also bei rund 34.720 US-Dollar, halten, könnte MicroStrategy von den kürzlich eingenommenen 488 Millionen US-Dollar nochmal etwa 14.000 Coins kaufen. Der Bitcoin-Bestand würde damit auf rund 4 Milliarden US-Dollar ansteigen.

Da das gesamte neu eingesammelte Kapital in den Kauf von Bitcoins fließen soll, ist der Aktienkurs von MicroStrategy eng an die Entwicklung der äußerst volatilen Kryptowährung gebunden. Einige Experten sehen die Strategie des US-Unternehmens daher kritisch: "Sie [die 500 Millionen US-Dollar] werden verwendet, um auf einen volatilen Vermögenswert zu spekulieren. Hat MicroStrategy überhaupt noch ein Geschäft oder ist es einfach ein Stellvertreter für Bitcoin - mit geliehenem Geld?", gibt Bloomberg etwa die Worte von Marc Lichtenfeld, Chef-Einkommensstratege beim Oxford Club, wieder.

Dennoch: Nach der Ankündigung, dass MicroStrategy fast 500 Milliarden US-Dollar einsammeln konnte, stiegen die Titel an der NASDAQ um über 15 Prozent. Seit Jahresbeginn konnte sich die MicroStrategy-Aktie sogar um etwa 66 Prozent verteuern. Wie es nun mit der Aktie weitergeht und ob das Vorgehen von MicroStrategy nachhaltig sinnvoll ist, bleibt jedoch abzuwarten.

MicroStrategy weiter in Kauflaune

Doch damit gibt sich Michael Saylor, CEO von MicroStrategy, scheinbar noch immer nicht zufrieden: Jüngst wurde bekannt, dass nun nochmals eine Milliarde US-Dollar in Bitcoin investiert werden sollen, wie der CEO selbst auf Twitter verriet:

MicroStrategy Launches "At the Market" Securities Offering for Flexibility to Sell Up to $1 billion of its Class A Common Stock Over Time $MSTRhttps://t.co/qouK8pFmBF - Michael Saylor (@michael_saylor) June 14, 2021

Zu diesem Zweck erwägt der Bitcoin-Bulle, dieses Mal Aktien des Unternehmens zu verkaufen. Das Unternehmen reichte dazu einen Antrag bei der US-Aufsichtsbehörde Securities and Exchange Comission (SEC) ein. In dem S-3 Filing gab MicroStrategy bekannt, dass sie "at the market"-Wertpapierangebote ausgeben wollen, die es ermöglichen würden, bis zu einer Milliarde US-Dollar der Anteile an "Class A Common Stock" zu verkaufen. "Wir beabsichtigen, den Nettoerlös aus dem Verkauf von Stammaktien der Klasse A, die im Rahmen dieses Prospekts angeboten werden, für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich des Erwerbs von Bitcoin, sofern im entsprechenden Prospektnachtrag nicht anders angegeben. Wir haben den Betrag des Nettoerlöses, der speziell für einen bestimmten Zweck verwendet werden soll, nicht festgelegt", geht aus dem entsprechenden Wertpapierprospekt hervor.

Die Aktie des Software-Unternehmens kletterte daraufhin bis Handelsende auf 630,54 US-Dollar und stand somit mehr als 5 Prozent über dem Vortagesniveau. Neben der MicroStrategy-Aktie hat aber auch die Kryptowährung selbst von der Ankündigung profitiert: Zwei Tage in Folge konnte sich der Bitcoin über der Marke von 40.000 USD halten, zeitweise kletterte er gar bis auf 40.934 US-Dollar. Inzwischen musste die Kryptowährung diese Gewinne jedoch wieder abgeben.

