10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart in einer engen Range um die Nulllinie.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Japan gibt der Leitindex Nikkei gegen 07:00 Uhr um 0,23 Prozent auf 30.314,38 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,10 Prozent höher bei 3.706,73 Zählern, während der Hang Seng in Hongkong um 1,98 Prozent auf 25.686,91 Einheiten nachgibt.

3. Vor IPO: Vitesco erwartet 2021 wesentliche Umsatzbelastung durch Chipkrise

Der Autozulieferer Vitesco rechnet im Geschäftsjahr 2021 mit deutlichen Umsatzbelastungen durch die Chipkrise. Zur Nachricht

4. zooplus-Aktie: Hellman & Friedman legt bei zooplus nach

Im Bieterkampf um zooplus hat der Finanzinvestor Hellman & Friedman seine Offerte um fast ein Fünftel erhöht. Zur Nachricht

5. BioNTech-Gründer: Daten für Kinder-Impfung bis Ende September

Den BioNTech-Gründern Ugur Sahin und Özlem Türeci zufolge sollen die Daten für eine Impfung von Fünf- bis Elfjährigen mit dem Corona-Impfstoff des Unternehmens bis Ende September vorliegen. Zur Nachricht

6. Klage gegen Lufthansa: Streit um mehr Schadenersatz nach Germanwings-Absturz geht weiter

Mehr als sechs Jahre nach dem Germanwings-Absturz mit 150 Toten befasst sich am Dienstag ein Gericht mit einer Klage von Hinterbliebenen gegen die Lufthansa. Zur Nachricht

7. Epic Games geht in Berufung gegen App-Store-Urteil

Die Spielefirma Epic Games trägt den Streit um Apples App Store in die nächste Gerichtsinstanz. Zur Nachricht

8. Münchner Flugtaxi-Hersteller Lilium bald an US-Börse Nasdaq notiert

Der Münchener Elektro-Flugtaxi-Hersteller Lilium wird voraussichtlich ab diesem Mittwoch (15. September) an der US-Technologiebörse Nasdaq notiert sein. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Aufschlägen in die Handelswoche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 73,23 US-Dollar. Das waren 31 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 32 Cent auf 70,04 Dollar.

10. Euro fällt unter 1,18 US-Dollar

Der Euro ist am Montag mit leichten Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen fiel die Gemeinschaftswährung auf 1,1790 US-Dollar.

