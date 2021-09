Asiens Börsen uneinheitlich -- Hellman & Friedman legt bei zooplus nach -- BioNTech-Gründer: Daten für Kinder-Impfung bis Ende September -- Frankfurter Flughafen verdoppelt Passagierzahlen im August

Am Freitag trat der deutsche Leitindex auf der Stelle.

Der DAX hatte mit einem geringen Zuwachs eröffnet und ging letztlich mit einem kleinen Minus von 0,09 Prozent bei 15.609,81 Zählern ins Wochenende. Dagegen konnte der TecDAX seinen anfänglichen Gewinn vergrößern und schloss 0,21 Prozent stärker bei 3.943,32 Punnkten.

Die Anleger scheinen die EZB-Beschlüsse vom Vortag verdaut zu haben: Zwar will die europäische Notenbank ihr PEPP-Programm im Volumen leicht nach unten anpassen, da jedoch im Schlussquartal das Emissionsvolumen und damit das Angebot an neuen Staatsanleihen etwas geringer ausfallen dürfte, ist die ausreichende Nachfrage damit garantiert. Infolgedessen überwog am Aktienmarkt die Erleichterung über die geldpolitische Ausrichtung der EZB.

"Risikofaktoren wie die sich abschwächende Wirtschaftsdynamik, aber auch die bevorstehende Bundestagswahl sollten allerdings größere Kurssprünge nach oben verhindern. An starken Tagen im DAX dürften spätestens an der 16.000er-Marke Gewinnmitnahmen nach der monatelangen Rally wieder den Deckel draufsetzen", bewertete der Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets die Situation laut der Deutschen Presse-Agentur.

