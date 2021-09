US-Fluggesellschaft Breeze bestellt 20 Airbus A220 - Airbus-Aktie schwächer

Damit summierten sich die Aufträge der Airline auf 80 Maschinen in der Version A220-300, teilte der europäische Flugzeugbauer Airbus am Montag von seinem US-Werk in Mobile (US-Bundesstaat Alabama) mit, wo die Maschinen gebaut werden. Das erste Exemplar für Breeze werde im vierten Quartal ausgeliefert. Dann soll sechseinhalb Jahre lang etwa jeden Monat eine Maschine hinzukommen. Breeze Airways hat ihren Flugbetrieb erst im Mai aufgenommen. Gründer ist David Neeleman, der zuvor bereits vier Fluggesellschaften aus der Taufe gehoben hatte, darunter die US-Gesellschaft JetBlue

Die Airbus-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise um 0,42 Prozent auf 113,86 Euro ab.

