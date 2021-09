Prudential-Aktie gefragt: Prudential schließt Abspaltung von Jackson Financial ab

Laut eigenen Angaben wird Prudential nach der Börsennotierung von Jackson Financial in New York noch 19,9 Prozent der Aktien halten. Binnen 12 Monaten soll dieser Anteil auf unter 10 Prozent der Stimmrechte verringert werden. Prudential habe überdies nicht die Absicht, Sitze im Vorstand von Jackson zu behalten.

Prudential-Aktionäre vom 2. September erhalten für je 40 gehaltene Anteile eine Jackson-Aktie. Mit der Umsetzung des im Januar verkündeten Vorhabens treibt Prudential die Konzentration auf die Märkte in Asien und Afrika voran. "Unsere Unternehmen in Asien sind in ihren jeweiligen Segmenten führend, und in Afrika sind wir inzwischen in acht Märkten tätig", sagte CEO Mike Wells.

Die Prudential-Aktie gewinnt in London zeitweise 0,28 Prozent auf 14,89 GBP.

LONDON (Dow Jones)

Bildquellen: Prudential