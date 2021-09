Amazon eröffnet umgebautes Logistikzentrum mit Roboterbetrieb - Aktie unbeeindruckt

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.938,00 EUR

Rund 150 Millionen Euro seien investiert worden, berichtete das Handelsunternehmen. Die 1900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Graben erhielten künftig Unterstützung durch Transportroboter. Das umgebaute Zentrum wird am Montag (13.15 Uhr) offiziell eröffnet.

Amazon hatte das Zentrum im September 2011 in Betrieb genommen. Bislang ist es das einzige Logistikzentrum des Internetkonzerns in Bayern und eines der größten in Deutschland. Kürzlich gab das Unternehmen bekannt, im ersten Halbjahr 2022 ein weiteres bayerisches Logistikzentrum mit etwa 1000 Arbeitsplätzen in Gattendorf bei Hof in Oberfranken eröffnen zu wollen. Neben den großen Logistikstandorten betreibt Amazon noch kleinere Sortier- und Verteilzentren an etlichen Standorten.

Amazon hat weltweit mehr als 170 Logistikzentren, davon 40 in Europa und 17 in Deutschland. Nach Angaben des Unternehmen sind in mehr als zwei Dutzend der Zentren in aller Welt Roboter im Einsatz. Die Maschinen holten beispielsweise bei Kundenbestellungen schwere Waren aus den Regalen, damit die Versandmitarbeiter dies nicht mehr selbst machen müssen.

Amazon-Aktien kletterten im frühen NASDAQ-Handel zeitweise um 0,79 Prozent auf 3.496,46 US-Dollar. Aktuell pendelt sie jedoch nur noch um die Nulllinie.

GRABEN

