Wunschanalyse der Woche: Salesforce-Aktie

Die Geschäfte von Salesforce, des weltweit größten Anbieters von cloudbasierter Software für die Kundenverwaltung in Unternehmen, sogenanntes Customer Relation Management (CRM), läuft besser als erwartet. Das belegt die jüngste starke Quartalsbilanz. Salesforce ist mit seinen cloudfähigen Programmen, also Software, die Firmen via Web nutzen und im Abo bezahlen, als Pionier gestartet. Heute sind die Kalifornier im Kerngeschäft CRM-Software fünfmal größer als die Nummer 2. Dass Cloud-Software längst ein breiter Trend in der Branche ist, stärkt Salesforce zusätzlich. Den im Dezember initiierten 27,7-Milliarden-Dollar-Kauf der internetbasierten Kommunikationsplattform Slack hat Salesforce Ende Juli abgeschlossen. Mit der Erweiterung von Slack kann Salesforce Ähnliches anbieten wie Microsoft mit Teams. Nach Einschätzung von Analysten stärkt Slack die Kalifornier im Wettbewerb mit Microsoft, Oracle und SAP. Für das Geschäftsjahr bis Ende Januar erwarten Analysten mit 26,3 Milliarden Dollar Umsatz einen Zuwachs um 23 Prozent und die Fortsetzung dieses starken Wachstumstrends. Aussichtsreich.

