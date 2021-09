Hannover Rück-Aktie freundlich: Hannover Rück sieht anhaltenden Trend zu Preiserhöhungen

"In der Schaden-Rückversicherung sind weitere Ratenerhöhungen notwendig", sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz. "Anpassungen sind insbesondere bei Naturkatastrophenrisiken unumgänglich."

Der MDAX-Konzern verwies in seiner Mitteilung auf das hohe Großschadensaufkommen, Pandemiekosten und die niedrigen Zinsen. In der Erneuerungsrunde zum 1. Januar 2022 rechnet das Unternehmen mit einer Fortsetzung der positiven Preisentwicklung vor allem in von großen Schäden betroffenen Sparten und Regionen. Auch hohe Unsicherheiten mit Blick auf künftige Pandemien und Cyber-Angriffe dürften zu verbesserten Konditionen beitragen.

Im deutschen Markt erwartet Hannover Rück wegen der starken Schadensbelastungen deutliche Konditionenanpassungen. Es sei aufgrund der Flutkatastrophe bereits jetzt mit dem größten jemals verzeichneten Schadenaufwand durch Naturkatastrophen in Deutschland zu rechnen.

Die Hannover Rück-Aktie zieht via XETRA um 0,79 Prozent auf 158,75 Euro an.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Hannover Rück